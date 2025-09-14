Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах
У Лас-Вегасі відбувся боксерський поєдинок між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем "Канело" Альваресом (63-3-2, 39 КО)
Про це пише "Трибуна".
На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
За підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Кроуфорду: 116-112, 115-112, 115-113.
Ця перемога стала історичною — 37-річний американець став першим боксером в епоху чотирьох титулів, якому вдалося завоювати статус абсолютного чемпіона у трьох різних вагових дивізіонах.
Для Кроуфорда цей бій був дебютним у другій середній вазі.
У попередньому поєдинку він виступав у першому середньому дивізіоні, де переміг Ізраїла Мадрімова.
Канело востаннє виходив у ринг у травні, подолавши Вільяма Скулла рішенням суддів.
- Британець Ріккі Гаттон, який завершив кар'єру у 2012 році після поразки нокаутом від українця В'ячеслава Сенченка, повертається у бокс у 46 років.
