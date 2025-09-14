Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах

Про це пише "Трибуна".

На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

За підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Кроуфорду: 116-112, 115-112, 115-113.

Ця перемога стала історичною — 37-річний американець став першим боксером в епоху чотирьох титулів, якому вдалося завоювати статус абсолютного чемпіона у трьох різних вагових дивізіонах.

Для Кроуфорда цей бій був дебютним у другій середній вазі.

У попередньому поєдинку він виступав у першому середньому дивізіоні, де переміг Ізраїла Мадрімова.

Канело востаннє виходив у ринг у травні, подолавши Вільяма Скулла рішенням суддів.