"Я не старий ще, я теж вмотивований": Усик прокоментував різницю у віці з Дюбуа

Останню пресконференцію перед боєм транслювало Суспільне.

"Я дуже поважаю цього молодого хлопця, він дуже вмотивований, але я теж вмотивований. Я не старий ще. 38 – це не старий, знаєте. Ми побачимо в суботу, це буде воля Господа", – заявив Усик.

Натомість 27-річний Дюбуа сказав: "Я молодий лев, перемогти чоловіка – давайте це зробимо. Я чекаю цього неймовірного бою, я на піку своєї сили, це буде неймовірний перформанс".

Також український спортсмен відповів на питання, чи збирається знову перемогти суперника після бою у серпні 2023 року: тоді Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді.

"Так, я в це вірю", – додав Усик.

Що відомо про бій Усик - Дюбуа

19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.

38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.

Усик заявив, що поєдинок проти Дюбуа 19 липня важливий для нього, України та українських військових, які захищають державу у війні проти РФ.





