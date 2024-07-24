Збірна України з футболу програла Іраку на Олімпіаді-2024
У середу, 24 липня, олімпійська збірна України з футболу поступилася 1-му турі Ігор у Парижі команді Іраку
Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
У Ліоні Україна вийшла вперед на 54-й хвилині, коли після штрафного на добиванні вдало зіграв Валентин Рубчинський. Ірак відігрався майже одразу, коли Айман Хуссейн реалізував пенальті. Команда Руслана Ротаня дозволила суперниками вийти вперед на 75-й хвилині - відзначився Алі Джассім.
Україна програла Іраку 1:2.
У іншому матчі групи B Аргентина сенсаційно поступилася Марокко 1:2. Матч завершився скандалом - аргентинці зрівняли рахунок наприкінці матчу в компенсований час. Одразу після цього на поле вибігли марокканські вболівальники і арбітр забрав команди з поля. Проте за дві години з'ясувалося, що рефері після відеоперегляду скасував взяття воріт. Команди повернулися на поле, аби дограти 3 хвилини, за які Марокко втримало перемогу.
У 2-му турі 27 липня Україна зустрінеться з Марокко, а Аргентина проведе матч проти Іраку.
Олімпіада-2024
Футбол. Чоловіки
1-й тур. Група B
Ірак - Україна 1:1
Голи: Хуссейн, 57 (пен.) - Рубчинський, 54
Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі
Україна виступає у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона грає під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024. Проте українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.
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