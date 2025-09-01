Зеленський обговорив із президенткою МОК підготовку до Олімпіади-2026 та вплив війни Росії на спорт

Про це він поінформував у телеграм.

Зеленський наголосив, що Росія залишається найбільшим руйнівником спортивної інфраструктури та принципів олімпізму. За час повномасштабної війни внаслідок російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, знищено сотні спортивних об’єктів.

"Кожну спортивну подію, до якої дотягується російська держава, вона намагається використати у власній пропаганді ненависті та війни. Тому необхідно тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом", – підкреслив глава держави.

Сторони обговорили підготовку до зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії. Зеленський підкреслив, що Україна та багато інших країн розраховують на збереження МОК принципової позиції щодо недопуску Росії та Білорусі, як це було під час Ігор у Парижі.

Президент запросив Кірсті Ковентрі відвідати Україну та запевнив у готовності ділитися всією необхідною інформацією.