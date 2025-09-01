Зеленський обговорив із президенткою МОК підготовку до Олімпіади-2026 та вплив війни Росії на спорт
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, подякувавши за підтримку України й українських спортсменів
Про це він поінформував у телеграм.
Зеленський наголосив, що Росія залишається найбільшим руйнівником спортивної інфраструктури та принципів олімпізму. За час повномасштабної війни внаслідок російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, знищено сотні спортивних об’єктів.
"Кожну спортивну подію, до якої дотягується російська держава, вона намагається використати у власній пропаганді ненависті та війни. Тому необхідно тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом", – підкреслив глава держави.
Сторони обговорили підготовку до зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії. Зеленський підкреслив, що Україна та багато інших країн розраховують на збереження МОК принципової позиції щодо недопуску Росії та Білорусі, як це було під час Ігор у Парижі.
Президент запросив Кірсті Ковентрі відвідати Україну та запевнив у готовності ділитися всією необхідною інформацією.
- Росіянин Володимир Семирунний отримав польське громадянство і представлятиме Польщу на Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.58
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе