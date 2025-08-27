Польща надала громадянство росіянину, щоб він взяв участь в Олімпійських іграх - 2026
Росіянин Володимир Семирунний отримав польське громадянство і представлятиме Польщу на Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році
Про це повідомляє польське видання Sportowe Fakty з посиланням на польську асоціацію ковзанярського спорту.
За даними польської асоціації ковзанярського спорту, російський ковзаняр Володимир Семирунний у вівторок, 26 серпня, отримав польське громадянство. Це дозволить йому представляти Польщу на Олімпійських іграх 2026 року.
"Я сповнений радості, сповнений емоцій, і мені важко висловити свою вдячність. Тепер усі шляхи відкриті", – сказав Семирунний.
Після підписання документів президентом Польщі, він отримав посвідчення від департаменту у справах іноземців Мазовецького воєводського управління у Варшаві 26 серпня.
Семирунний народився в Єкатеринбурзі та приєднався до збірної Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив покинути РФ. Він мав пропозицію з Казахстану, але зрештою вирішив переїхати до Польщі у вересні 2023 року.
Росіянин вже представляв Польщу минулого сезону, як це дозволено правилами Міжнародного союзу ковзанярів. Володимир Семирунний виступав за Польщу на Чемпіонаті світу в Гамарі у березні. Він виборов там дві медалі – срібну на дистанції 10 000 м та бронзову на дистанції 5 000 м.
Однак, щоб змагатися на Олімпіаді, йому потрібне було польське громадянство.
