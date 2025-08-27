Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Польща надала громадянство росіянину, щоб він взяв участь в Олімпійських іграх - 2026

Польща надала громадянство росіянину, щоб він взяв участь в Олімпійських іграх - 2026

Дар'я Тарасова
27 серпня, 2025 середа
13:40
Спорт

Росіянин Володимир Семирунний отримав польське громадянство і представлятиме Польщу на Олімпійських іграх у Мілані у 2026 році

Зміст

Про це повідомляє польське видання Sportowe Fakty з посиланням на польську асоціацію ковзанярського спорту.

За даними польської асоціації ковзанярського спорту, російський ковзаняр Володимир Семирунний у вівторок, 26 серпня, отримав польське громадянство. Це дозволить йому представляти Польщу на Олімпійських іграх 2026 року.

"Я сповнений радості, сповнений емоцій, і мені важко висловити свою вдячність. Тепер усі шляхи відкриті", – сказав Семирунний.

Після підписання документів президентом Польщі, він отримав посвідчення від департаменту у справах іноземців Мазовецького воєводського управління у Варшаві 26 серпня.

Семирунний народився в Єкатеринбурзі та приєднався до збірної Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив покинути РФ. Він мав пропозицію з Казахстану, але зрештою вирішив переїхати до Польщі у вересні 2023 року.

Росіянин вже представляв Польщу минулого сезону, як це дозволено правилами Міжнародного союзу ковзанярів. Володимир Семирунний виступав за Польщу на Чемпіонаті світу в Гамарі у березні. Він виборов там дві медалі – срібну на дистанції 10 000 м та бронзову на дистанції 5 000 м.

Однак, щоб змагатися на Олімпіаді, йому потрібне було польське громадянство. 
 

Теги:
Новини
Світ
Росія
Польща
Олімпіада
Матеуш Моравецький
Автор Юлія Юліна
26 серпня, 2025 вiвторок
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Автор Юрій Мартинович
26 серпня, 2025 вiвторок
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
15:17
Ексклюзив
нафтопровід "Дружба"
За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт
15:12
Кароль Навроцький
Туск сказав Навроцькому, що його вето на закон про допомогу українцям "може бути руйнівним для польських компаній"
15:09
Кабмін
Уряд дозволив депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
15:00
"Зізнання у злочині": МЗС України відреагувало на рішення РФ вийти з Конвенції про запобігання катуванням
14:38
Дональд Туск
Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ
14:27
Огляд
Богдан Ступка
Від слюсаря до одного з найвпізнаваніших акторів України: 84 роки тому народився Богдан Ступка
14:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД
14:04
OPINION
Візьми фломастер і напиши
14:00
Дмитро Пєсков
Зустріч Зеленського і Путіна має бути "добре підготовленою": Пєсков каже, що керівники переговорних груп підтримують звʼязок
13:42
Трамп переконав Орбана не заважати вступу України до ЄС, - Politico
13:19
китай
Китай висловив позицію щодо участі у переговорах про ядерне роззброєння зі США та РФ
13:07
Капітолій (Вашингтон)
США готові надати засоби ППО та розвідувальну підтримку Україні після припинення війни, - FT
12:59
Ексклюзив
ЗСУ
Зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати професію, яку ви мали в цивільному житті, - головний сержант групи рекрутингу 125 ОВМБр Шажко
12:36
За участі Роговцевої, Ступки, Яреми та Кравець: стартували зйомки комедії "Ну мам!"
12:35
РФ атакувала Чернігів "шахедами": у приватному секторі є постраждалі, сталася пожежа на підприємстві
12:08
погода, серпень, літо
Температура почне підвищуватися: Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
12:00
OPINION
Чому я не вірю в майбутнє ЄС
11:56
Молодий театр призупиняє покази вистави "Ріверсайд драйв" через участь Вуді Аллена у кінофестивалі в Москві
11:45
електроенергія
РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: ситуація в енергосистемі 27 серпня
11:32
Оновлено
БПЛА
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору
11:31
Дві космічні компанії РФ зазнали краху через санкції, — ЦПД
11:27
Огляд
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
11:20
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було повернуто 15801 тіло загиблих військовослужбовців ЗСУ, - правозахисниця Денісова
11:18
Дональд Трамп
Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні, проте європейці налаштовані скептично, – WSJ
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європі доведеться самотужки захищати Україну та себе, а росіяни зайшли у Дніпропетровську область. Акценти світових ЗМІ 27 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
Аналітика
На фото: американська ракета ERAM (Extended Range Active Missile)
Чому поставки американських ракет ERAM настільки важливі
10:32
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Воєнний оглядач Пехньо назвав три основні напрямки удару росіян під час осінньої наступальної кампанії
10:18
На Київщині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на об’єкти Сил оборони у 5 областях України
10:02
Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном та його наступником Найтоном: про що говорили
10:02
OPINION
Вибори можуть стати останніми для України
09:34
ппо
Сили ППО знешкодили 74 із 95 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:21
OpenAI
Родина зі США подала до суду на OpenAI, заявивши, що ChatGPT сприяв самогубству їхнього сина
09:14
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог досяг піку наступальних дій на Новопавлівському напрямку, - головний сержант 5-ОШБр Сиротюк
08:28
Огляд
перше вересня, школа
В Україні можуть закрити понад 500 шкіл: чому уряд не хоче платити вчителям закладів освіти з малою кількістю учнів
08:28
Ексклюзив
москва в руїнах
Завершення війни може обернутись катастрофою для Росії, - економіст Ус
08:11
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 173 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурми
08:04
OPINION
Росія продукує хаос. І не лише у пострадянських країнах
07:56
Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка, є поранена
Більше новин
