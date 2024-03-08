ЗСУ ліквідували російського футзаліста Москаленка, який воював проти України
На злочинній війні проти України загинув російський футзаліст В'ячеслав Москаленко
Про це повідомляє Асоціація мініфутболу Росії.
Зазначається, що 7 березня Москаленко загинув "у зоні СВО".
Футзаліст народився в Новосибірську в 1980 році, виступав за російські футзальні клуби "Сибіряк" (Новосибірськ), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "ТТГ-Югра" (Югорськ, нині - "Газпром-Югра") та інші.
За словами асоціації, Москаленко ставав чемпіоном, володарем кубка та суперкубка Росії.
Також зазначається, що він у складі студентської збірної Росії виграв чемпіонат світу 2002 року.
За національну збірну Москаленко дебютував у січні 2001 року у товариській грі проти Азербайджану, йдеться у повідомленні.
"Усього на його рахунку 19 ігор за головну команду країни та 10 голів. У тому числі – відбірковий цикл та фінальна стадія Чемпіонату Європи 2003 року в Італії", - додали в організації.
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