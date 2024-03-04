ЗСУ ліквідували начальника розвідки російського батальйону "Еспаньйола" Суботіна

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Успішно демобілізовано: начальник розвідки бригади "Еспаньйола" В'ячеслав Суботін "Виходной"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, смерть "Виходного" підтвердив так званий воєнкор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Іван Полянський. За його словами, Суботіна ліквідували в неділю, 3 березня.

Пропагандист заявив, що "обставини з’ясовують".

"Ще вчора ввечері ми спілкувалися з ним у рамках нового спецрепортажу про фанів у зоні СВО... Бути воїном - жити вічно", - написав Полянський.

Довідка. "Еспаньйола" - військове формування РФ, створене з радикальних фанатів футбольних клубів. Наразі батальйоном керує ПВК "Редут", а частина бійців має неонацистські переконання.