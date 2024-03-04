ЗСУ ліквідували начальника розвідки російського батальйону "Еспаньйола" Суботіна
Сили оборони України на фронті ліквідували начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В’ячеслава Суботіна з позивним "Вихідний"
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Успішно демобілізовано: начальник розвідки бригади "Еспаньйола" В'ячеслав Суботін "Виходной"", - йдеться в повідомленні.
Крім того, смерть "Виходного" підтвердив так званий воєнкор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Іван Полянський. За його словами, Суботіна ліквідували в неділю, 3 березня.
Пропагандист заявив, що "обставини з’ясовують".
"Ще вчора ввечері ми спілкувалися з ним у рамках нового спецрепортажу про фанів у зоні СВО... Бути воїном - жити вічно", - написав Полянський.
Довідка. "Еспаньйола" - військове формування РФ, створене з радикальних фанатів футбольних клубів. Наразі батальйоном керує ПВК "Редут", а частина бійців має неонацистські переконання.
- За даними Генштабу, станом на 4 березня армія РФ у війні з Україною вже втратила понад 417 тисяч своїх військових.
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