"Спортінг" несподівано забив 4 голи "Бешикташу" і здобув першу перемогу у цій ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Спортінг" несподівано забив на виїзді 4 м'ячі. Відзначились Себастьян Коутс, він зробив дубль, пенальті реалізував Пабло Сарабія, а крапку поставив Паулінью.



Єдиний гол "Бешикташа" забив Кайл Ларін. На 24-й хвилині він зрівняв рахунок у матчі, але згодом його команда пропустила ще тричі.



Для "Спортінга" це перші три очки в цій ЛЧ. "Бешикташ" програв третій матчі поспіль і має 0 балів.



Ліга чемпіонів



3-й тур



19 жовтня



"Бешикташ" (Туреччина) - "Спортінг" (Португалія) 1:4



Голи: Ларін, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабія, 44 (пен.), Паулінью, 89



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал"

19 жовтня У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг бельгійський "Брюгге".