"Спортінг" несподівано забив 4 голи "Бешикташу" і здобув першу перемогу у цій ЛЧ
У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів стамбульський "Бешикташ" програв лісабонському "Спортінгу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Спортінг" несподівано забив на виїзді 4 м'ячі. Відзначились Себастьян Коутс, він зробив дубль, пенальті реалізував Пабло Сарабія, а крапку поставив Паулінью.
Єдиний гол "Бешикташа" забив Кайл Ларін. На 24-й хвилині він зрівняв рахунок у матчі, але згодом його команда пропустила ще тричі.
Для "Спортінга" це перші три очки в цій ЛЧ. "Бешикташ" програв третій матчі поспіль і має 0 балів.
Ліга чемпіонів
3-й тур
19 жовтня
"Бешикташ" (Туреччина) - "Спортінг" (Португалія) 1:4
Голи: Ларін, 24 - Коутс, 15, 27, Сарабія, 44 (пен.), Паулінью, 89
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал"
- 19 жовтня У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг бельгійський "Брюгге".
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