ОБСЄ за тиждень зафіксувала понад 100 одиниць військової техніки РФ за межами зберігання, - Міноборони

Про це йдеться на сайті Міноборони.



“Спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Серед них: танків Т-64 та Т-72 - 65 одиниць; буксированих гаубиць Д-30 - 3 одиниці; самохідних артилерійських установок - 5 одиниць; бойових броньованих машин - 29 одиниць”, - зазначаєтсья в повідомленні.



Також у районі дій так званого 2-го армійського корпусу збройних формувань Російської Федерації в районах Паньківка, Стукалова Балка, Сміле та Новогригорівка під час польотів БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було зафіксовано застосування перешкод засобами радіоелектронної боротьби збройних формувань РФ.



У пресслужбі наголосили, що зафіксовані порушення свідчать про ведення активних заходів бойової підготовки для створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення, а також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.



Довідка: Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.

Нагадаємо, 17 листопада ОБСЄ виявила в ОРДО десятки танків за межами погоджених місць зберігання.