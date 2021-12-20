ОБСЄ за тиждень зафіксувала понад 100 одиниць військової техніки РФ за межами зберігання, - Міноборони
Упродовж 13-19 грудня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала розміщення на тимчасово окупованій території ОРДЛО 102 одиниць військової техніки збройних формувань РФ поза визначеними місцями зберігання
Про це йдеться на сайті Міноборони.
“Спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Серед них: танків Т-64 та Т-72 - 65 одиниць; буксированих гаубиць Д-30 - 3 одиниці; самохідних артилерійських установок - 5 одиниць; бойових броньованих машин - 29 одиниць”, - зазначаєтсья в повідомленні.
Також у районі дій так званого 2-го армійського корпусу збройних формувань Російської Федерації в районах Паньківка, Стукалова Балка, Сміле та Новогригорівка під час польотів БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було зафіксовано застосування перешкод засобами радіоелектронної боротьби збройних формувань РФ.
У пресслужбі наголосили, що зафіксовані порушення свідчать про ведення активних заходів бойової підготовки для створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення, а також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.
Довідка: Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.
- Нагадаємо, 17 листопада ОБСЄ виявила в ОРДО десятки танків за межами погоджених місць зберігання.
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