Споживання овочів не допомагає запобігти проблемам із серцем так кровообігом, - оксфордські вчені

Про це повідомляє Frontiers in Nutrition.



Вчені з університету Оксфорда та Брістоля, а також з університету Гонконгу провели дослідження і підтвердили, що овочі дійсно приносять користь організму, але не настільки, щоб зменшити ризик серцевого нападу. На це впливає багато чинників - фізичні вправи, раціон, якість життя та місцевість, у якій живуть люди.



Дані 400 тис. людей вчені взяли з сайту британського біобанку, де учасники заповнювали анкети про свій раціон і вказували кількість варених та сирих овочів, які споживають щодня. Протягом 12 років лікарі спостерігали за їхнім здоров’ям та ризиками серцево-судинних захворювань, які могли призвести до госпіталізації або смерті.



За результатами дослідження, ризик померти від серцево-судинних захворювань був на 15% нижчий у тих, хто споживав найбільше овочів. У середньому учасники споживали по п'ять столових ложок овочів на день, з них дві - сирих та три - приготовлених.



Учені стверджують, що це пояснюється й іншими факторами - способом життя, палінням, кількістю вживаного алкоголю, роботою, доходами та загальним раціоном.



Дослідники не знайшли доказів, що споживання овочів допомагає запобігти проблемам із серцем та кровообігом.



Навід Саттар, професор метаболічної медицини в університеті Глазго, зазначив, що продукти з клітковиною, як-от овочі, можуть допомогти позбутися зайвої ваги та запобігти появі серцево-судинних захворювань.



Вчений вважає, що результати дослідження необхідно обговорити та пояснити, що їсти п'ять порцій фруктів та овочів на день все ще корисно.



Інші експерти вважають, що дослідження може мати похибки та навіть помилки, тому що учасники дослідження могли неточно рахувати вміст тих чи інших речовин у раціоні.



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