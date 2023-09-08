Справа Коломойського може відкрити ящик Пандори топкорупції в Україні
Взагалі ця ситуація може продемонструвати чи президент Володимир Зеленський прийняв рішення про реальну боротьбу з корупцією, чи це "спектакль" для зовнішніх та внутрішніх глядачів
Один із найпотужніших олігархів країни Ігор Коломойський перебуває за ґратами. Водночас міністр оборони Олексій Резніков йде у відставку через корупційні справи. Київська влада вирішила підмести перед своїми дверима? Українська преса налаштована скептично.
І дійсно, поки що скептицизм стосовно справи Ігоря Коломойського присутній у більшості людей, які коментували рішення Шевченківського району суду 2 вересня щодо тримання під вартою на 60 діб або можливість внесення заставу у майже 510 млн гривень.
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Коломойський відмовився вносити заставу і його адвокати планують подати апеляцію.
Про що може свідчити відмова олігарха платити застава, яка складає приблизно 12,7 млн євро, які у нього є?
Він не хоче бути на волі?
Чи він сподівається виграти апеляцію, бо така є домовленість?
Взагалі ця ситуація може продемонструвати чи президент Володимир Зеленський прийняв рішення про реальну боротьбу з корупцією, чи це "спектакль" для зовнішніх та внутрішніх глядачів. Адже процес може тягнутися довго, роки, а там, хто знає, що буде, можливо навіть і закриття справи з різних причин. Бо мало хто сьогодні вірить в обвинувальне рішення суду. І, у першу чергу, тому, що суди у нас нереформовані, а у другу, тому, що є великі сумніви у наявності політичної волі боротися з олігархами.
Ігор Коломойський — не один олігарх в Україні, навіть, якщо інші формально за законом про олігархів і не підпадають під таке визначення.
А скелетів у їхніх шафах достатньо для того, щоб опинитись на тому місці, де зараз Коломойський.
Є думка, що це младоолігархи, які стали такими за каденції Володимира Зеленського "розчищають" місце для себе.
Чи буде боротьба і з ними також, чи удадуть, що їх не існує?
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У будь-якому випадку, ситуація з арештом Ігоря Коломойського породила безліч версій та велике очікування на реальну боротьбу з корупцією. І ті, хто прийняв рішення прийти за Коломойським, мають усвідомити, що їм потрібно рухатись далі, або інша влада вже прийде за ними. Вони мали б подумати разів сорок, перед тим, як почати публічну кампанію з Коломойським. Ця ситуація може відкрити ящик Пандори топкорупції в Україні.
Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій
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