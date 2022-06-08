Справа MH17: у Нідерландах 8 червня відбудеться черговий суд
О 10:00 8 червня на суді в Нідерландах оголосять про перенесення слухань щодо збиття Росією літака рейсу MH17 у 2014 році над Донеччиною
Про це повідомив Укрінформ.
Через зміни в розкладі засідання триватиме кілька хвилин. На ньому повідомлять про перенесення слухань на 10:00 9 червня за місцевим часом.
А 9 та 10 червня суд заслухає адвокатів одного з обвинувачених - росіянина Олега Пулатова. Його захист висловить позицію щодо аргументів прокурорів.
- Пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули.
- 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів.
- 24 травня 2018 року спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ.
- Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримала розслідування катастрофи MH17.
- У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.
- У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.
- 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.
- ЄСПЛ анонсувало на 26 січня 2022 року слухання за трьома заявами стосовно російсько-української війни, зокрема про збитий у 2014 році в ОРДО пасажирський літак рейсу MH17.
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