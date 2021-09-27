Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Антоненку
Суд змінив запобіжний захід обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку на нічний домашній арешт
Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий.
Він зазначив, що Антоненку змінили запобіжний на нічний домашній арешт.
- Нагадаємо, у липні Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання.
- Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
- У серпні суд залишив Антоненка під домашнім арештом до 17 жовтня.
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