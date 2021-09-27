Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Антоненку

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий.

Він зазначив, що Антоненку змінили запобіжний на нічний домашній арешт.



Нагадаємо, у липні Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання.

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

У серпні суд залишив Антоненка під домашнім арештом до 17 жовтня.

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