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Головна Суспільство Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Антоненку

Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Антоненку

27 вересня, 2021 понедiлок
15:33
Суспільство

Суд змінив запобіжний захід обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку на нічний домашній арешт

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий.

Він зазначив, що Антоненку змінили запобіжний на нічний домашній арешт.
 

  • Нагадаємо, у липні Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання.
  • Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
  • У серпні суд залишив Антоненка під домашнім арештом до 17 жовтня.

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суд
Павло Шеремета
Андрій Антоненко
справа Шеремета
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