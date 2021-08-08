Справи Майдану: Підозрюваних у викраденні та вбивстві Вербицького випустили із СІЗО
Підозрюваних у справі про викрадення та вбивстві активіста Революції Гідності Юрія Вербицького випустили із СІЗО.
Про це повідомила журналістка Ольга Худецька у facebook
За її словами, підозрюваних у викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького випустили із СІЗО через те, що їм не було продовжено запобіжний захід.
"Судді у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний у двох обвинувачених – Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та, власне, виконання злочину", - написала Худецька.
Вона додала, що Новотного випустили з СІЗО о 00:01 – щойно сплив термін запобіжного заходу. Водночас, Мисливому було висунуто нову підозру.
"Мисливого ми знайшли в Печерському суді - він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів, і суд тепер вирішує, чи брати його знов під варту вже за новою підозрою", – зазначила Худецька.
Обоє підозрюваних були в розшуку і затримані у березні 2020. З моменту затримання, Мисливий та Новотний перебували під вартою.Їм інкримінується участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування у 2014 році Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, також перешкоджання мирним зібранням. Окремо Мисливому інкримінується вбивство Юрія Вербицького.
- 6 серпня повідомлялося, що обвинувачені у викраденні активістів Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть 7 серпня вийти на свободу.
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