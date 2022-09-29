Окупанти вдавилися Харковом і зняли маски — їх зневажають по всьому світу: як вокаліст гурту "ТНМК" Олег Фагот (Михайлюта) переживав обстріли рідного Харкова, чому у лютому взяв до рук зброю, а не мікрофон і став добровольцем батальйону "Реванш", як повернувся до концертів і якою бачить перемогу для України. Хочете дізнатися, чи пробачить Фагот злочини русні та хто готовий завжди стояти із ним пліч-о-пліч на полі бою?

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