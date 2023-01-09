"Спроби підірвати демократію": у Байдена відреагували на протести у Бразилії
У Сполучених Штатах заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії. Президент Джо Байден уважно стежить за ситуацією
На заворушення у твіттері відреагували радник з нацбезпеки США Джейк Салліван та держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Демократію Бразилії не похитне насильство", - зауважив Салліван.
Держсекретар США Ентоні Блінкен також прокоментував ситуацію у Бразилії. Він назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути.
"Ми засуджуємо сьогоднішні напади… Застосування насильства у нападах на демократичні інституції завжди є неприйнятним… Ми приєднуємося до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у закликах негайно припинити ці дії", - додав він.
- 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто. Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату, де заскочили на сидіння та використовували лавки як гірки. Поліція своєю чергою застосувала сльозогінний газ. А президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації.
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