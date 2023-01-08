Про це повідомили у BBC.

Зазначається, після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви у Бразилії спалахнули масові протести прихильників ультраправого експрезидента Болсонару. Вони увірвалися в Конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто. Протестувальники розбили вікна, а інші дійшли до зали сенату, де заскочили на сидіння та використовували лавки як гірки.

Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Відомо, що Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. У січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США. Примітно, що прихильники Болсонару говорять про "вкрадені вибори", як до цього казали прихильники Трампа, штурмуючи Капітолій.

Пізніше президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення. Він пообіцяв покарати вандалів, які беруть участь у заворушеннях у столиці.

31 жовтня у Бразилії завершилися вибори президента. Перемогу здобув Луїс Інасіо Лула да Сілва. Під час інавгураційної промови Лула пообіцяв відбудувати країну, яка за його словами знаходиться в "жахливих руїнах". Він також засудив політику свого попередника, який поїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі. Лула да Сілва був президентом Бразилії з 2003 по 2011 роки. У 2018 році його засудили за корупцію, тому він не зміг балотуватися на новий термін раніше. Однак у березні 2021 року вирок скасували.

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