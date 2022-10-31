English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Бразилії обрали нового президента

У Бразилії обрали нового президента

31 жовтня, 2022 понедiлок
06:14
Світ Луїс Інасіо Лула да Сілва

У Бразилії завершилися вибори президента. Перемогу здобув Луїс Інасіо Лула да Сілва

Про це свідчать результати, опубліковані на сайті Вищого виборчого суду.

Відомо, що у другому турі він отримав 50,9% голосів громадян, обійшовши свого опонента Жаіра Болсонару, який набрав 49,1% голосів.

Явка виборців склала 80%. Різниця між да Сілвою та Болсонару становить понад 2 млн голосів.

На момент обробки двох третин протоколів лідерство зберігалося за Болсонару. Однак да Сілві вдалося вирвати перемогу завдяки підтримці у північно-східних штатах і малих містах, які традиційно голосують за лівих кандидатів.

Довідка: Лула да Сілва був президентом Бразилії з 2003 по 2011 роки. У 2018 році його засудили за корупцію, тому він не зміг балотуватися на новий термін раніше. Однак у березні 2021 року вирок скасували.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

вибори
вибори президента
Бразилія
Читайте також:
30 жовтня, 2022 неділя
Розвідка попереджала Трас, що росіяни можуть здійснити ядерний вибух над Чорним морем, - Daily Mail
Реджеп Ердоган
30 жовтня, 2022 неділя
Ердоган розлючений зривом зернової угоди, - речник Одеської ОВА Братчук
У ПВК Вагнера набирають злочинців, хворих на ВІЛ та гепатит
30 жовтня, 2022 неділя
Британська розвідка пояснила, навіщо ПВК Вагнера вербує хворих на ВІЛ та гепатит С в'язнів
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.35
    Купівля 39.35
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 38.47
    Продаж 39.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
31 жовтня
16:28
OPINION
Віктор Вовк
Мистецтво не втрачати союзників
16:26
Ексклюзив
Кораблі ЧФ РФ
На РФ можна ставити хрест як на морській державі, якщо вона не може відбивати атаки на кораблі, - військовий експерт Кузан
16:15
В АРМА передали активи підприємства, яке належало російській компанії, на загальну суму 2,3 млрд грн
В АРМА передали активи підприємства, яке належало російській компанії, на загальну суму 2,3 млрд грн
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Росія намагалася завадити руху суден з українським зерном, - морський експерт
16:06
На фото: Рассел Кроу та Брітні Теріот
Рассел Кроу таємно одружився з молодшою за нього на 19 років коханою, - ЗМІ
16:06
OPINION
Борислав Береза
Спочатку сирійські найманці, тепер афганські "командос"
16:04
Михайло Федоров
Працюватимуть без електрики: Федоров анонсував появу в Україні публічних точок Wi-Fi
16:01
Олександр Усик
Усик висміяв Ф'юрі через вибір наступного суперника
15:56
Ракетна атака на об'єкт критичної інфраструктури Буковини
Перша ракетна атака по Буковині: пошкоджено об'єкти енергетики ГАЕС у Дністровському районі, 8 людей отримали незначні поранення
15:53
Ексклюзив
Путін
ФСБ РФ планує здійснити державний переворот у Молдові, - ексміністр оборони Молдови Шалару
15:47
Денис Шмигаль
"Готуємо агресору більше неприємних сюрпризів": Шмигаль анонсував постачання ЗСУ нового озброєння від Чехії
15:46
Громада села на Київщині перейшла до ПЦУ від Московського патріархату
15:44
Кирило Буданов
Втрата РФ Херсона стане сейсмічним ударом для російської громадської думки, - Буданов
15:42
танк
Брав участь у захопленні Маріуполя на боці росіян. За держзраду судитимуть донеччанина-танкіста
15:30
Олексій Кулеба
Жодних евакуаційних заходів на території Київщини не відбувається й наразі не планується, - ОВА
15:29
Умєров
На переговорах з росіянами були їхні спецслужби, - Умєров розповів деталі весняних перемовин з РФ
15:27
Ексклюзив
Ердоган Путін
Між Туреччиною та Росією може розпочатися військовий конфлікт, - політолог Шлінчак
15:18
Дніпро-1
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 10-го туру
15:15
Окупанти, заручники, окупація
Російські загарбники змушують жителів Каховки евакуйовуватись, за нове помешкання вимагають гроші
15:05
Ексклюзив
Євген Пригожин
Боротьба за Бахмут - це особиста війна Пригожина, - офіцер ЗСУ Березовець
14:52
Оновлено
Колос - Верес
УПЛ: "Колос" переміг "Верес", результати інших матчів 10-го туру
14:45
ракета
Міноборони РФ підтвердило, що окупанти цілились саме в енергетичні об'єкти України
14:44
Ексклюзив
Судді-брехуни. Хто з кандидатів до ВККС вирішив сфальшувати висновок Громадської ради доброчесності
14:40
збиття ракети
На ранковий обстріл України РФ витратила до $600 млн - річний бюджет Новосибірська або Єкатеринбурга, - Братчук
14:35
статуетка Євробачення_ панама
Євробачення-2023: у "Дії" запустили голосування за членів журі Нацвідбору
14:30
Михайло Подоляк
РФ намагається змусити наших партнерів тиснути на Зеленського, щоб він прийняв ультиматум кремля, - Подоляк
14:19
метро
У столичному метро збільшать інтервали руху поїздів
14:17
Нова Зеландія
Нова Зеландія ввела санкції проти 14 росіян та 7 компаній, серед яких - ЗМІ та члени ПВК Вагнера
14:02
Росія відмовилася назвати умови поновлення "зернової угоди"
14:02
OPINION
Олексій Панич
Воюючи з хижаком, не давайте його риториці відвернути вас від його хижості
13:53
ЗСУ
ЗСУ залишилось деокупувати понад два десятки населених пунктів на Харківщині, — Синєгубов
13:48
Віталій Портников
Болсонару має програти
13:46
Лукашенко та путін
"Сплануємо завдання на наступний рік": Лукашенко анонсував нову зустріч з Путіним
13:45
Зібров
"Мертві орки не гудуть": Зібров анонсував вихід нової пісні-каверу на свій хіт
13:45
прокуратура повідомила про підозру сімом громадянам України
Брали участь у штурмі Азовсталі: прокуратура повідомила про підозру сімом громадянам України
13:37
Герман Галущенко
Через обстріли електроенергію вимикатимуть у 6 регіонах України
13:37
Ексклюзив
Населення Росії ділиться на три групи, але більшість - це безвільне болото, - соціолог Ейдман
13:24
заморозки
Синоптик Наталка Діденко попередила про нічні заморозки
13:23
швидка
Унаслідок ранкових ракетних ударів по Україні постраждали 13 людей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV