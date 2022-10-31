У Бразилії обрали нового президента
У Бразилії завершилися вибори президента. Перемогу здобув Луїс Інасіо Лула да Сілва
Про це свідчать результати, опубліковані на сайті Вищого виборчого суду.
Відомо, що у другому турі він отримав 50,9% голосів громадян, обійшовши свого опонента Жаіра Болсонару, який набрав 49,1% голосів.
Явка виборців склала 80%. Різниця між да Сілвою та Болсонару становить понад 2 млн голосів.
На момент обробки двох третин протоколів лідерство зберігалося за Болсонару. Однак да Сілві вдалося вирвати перемогу завдяки підтримці у північно-східних штатах і малих містах, які традиційно голосують за лівих кандидатів.
Довідка: Лула да Сілва був президентом Бразилії з 2003 по 2011 роки. У 2018 році його засудили за корупцію, тому він не зміг балотуватися на новий термін раніше. Однак у березні 2021 року вирок скасували.
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