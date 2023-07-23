Спроби Путіна вбити клин між Україною та Польщею марні, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у неділю, 23 липня, відреагував на провокаційні заяви Путіна і назвав спроби Кремля розсварити Україну та Польщу марними
Про це він написав у twitter.
За його словами, Польща та Україна винесли уроки з історії та завжди виступатимуть разом проти російського імперіалізму.
"Спроби Путіна вбити клин між Києвом та Варшавою такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну. На відміну від Росії, Польща та Україна винесли уроки з історії та завжди виступатимуть разом проти російського імперіалізму та неповаги до міжнародного права", - заявив Кулеба.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, буцімто Польща та Литва планують окупацію України. При цьому західні території Польщі він назвав подарунком Йосипа Сталіна.
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