Про це він написав у twitter.

За його словами, Польща та Україна винесли уроки з історії та завжди виступатимуть разом проти російського імперіалізму.

"Спроби Путіна вбити клин між Києвом та Варшавою такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну. На відміну від Росії, Польща та Україна винесли уроки з історії та завжди виступатимуть разом проти російського імперіалізму та неповаги до міжнародного права", - заявив Кулеба.