Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

"На початку повномасштабної війни користувачі Дії підіймали моральний дух, граючи в "Байрактар" у Дії. Тепер час керувати безпілотниками", - ідеться в повідомленні.

У Мінцифрі зазначили, що гру розробляли разом із компанією iLogos. Для неї було вдосконалено функціонал. Зокрема, вони додали можливість донатити не виходячи з гри.

У грі можна спробувати себе оператором безпілотника, ціль якого - нищити ворожі колони танків.

"Ви спалюєте ворожу техніку віртуально, а завдяки вашим донатам військові нищать ворога реально", - наголосили в повідомленні.