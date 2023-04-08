Спробувати себе в ролі оператора безпілотника: у Дії з'явилася гра "Армія дронів"
У застосунку "Дія" запустили гру під назвою "Армія дронів", у якій можна спробувати себе в ролі оператора безпілотника
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
"На початку повномасштабної війни користувачі Дії підіймали моральний дух, граючи в "Байрактар" у Дії. Тепер час керувати безпілотниками", - ідеться в повідомленні.
У Мінцифрі зазначили, що гру розробляли разом із компанією iLogos. Для неї було вдосконалено функціонал. Зокрема, вони додали можливість донатити не виходячи з гри.
У грі можна спробувати себе оператором безпілотника, ціль якого - нищити ворожі колони танків.
"Ви спалюєте ворожу техніку віртуально, а завдяки вашим донатам військові нищать ворога реально", - наголосили в повідомленні.
- 5 квітня у застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта".
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