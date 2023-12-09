Спростовано міф: польський міністр інфраструктури Гаджадхур підтвердив, що українські водії фур не займаються у Польщі каботажним перевезенням

З такою заявою виступив міністр інфраструктури Республіки Польща Елвін Гаджадхур під час засідання профільного комітету Сейму з питань інфраструктури, яке відбулося 6 грудня 2023 року. На цей факт звернули увагу в польсько-українській фейсбук-групі "Granica / Кордон PL - UA".

На цій зустрічі міністр представив результати посилених перевірок українських вантажівок.

"За результатами перевірки не підтверджено несанкціонованих каботажних перевезень українськими перевізниками на території Республіки Польща або до третіх країн. Автоінспектори виявили лише окремі випадки порушень, що не впливає на загальну оцінку ситуації", - зазначається у повідомленні.

На підтвердження наводиться відео з 2-хвилинним уривком виступу Гаджадхура.

"Каботажні перевезення - ще один міф блокувальників кордону", - наголошують у групі "Granica / Кордон PL - UA".

Читайте також: Микола Княжицький. Блокування кордону – операція проти України та нової польської влади

Як пише Gazeta Prawna, на запитання, скільки перевірок вантажівок українських перевізників було проведено за останній час, Елвін Гаджадхур заявив, що за два тижні, з 20 листопада по 3 грудня, було проведено 1367 перевірок транспортних засобів українських перевізників, відкрито близько 100 адміністративних справ та винесено 54 рішення.

За словами міністра, також накладено 264 штрафи на водіїв, в основному за недотримання норм робочого часу, неналежне використання фіксуючих засобів, відсутність документів та 54 штрафи за порушення ПДР. Крім того, інспектори вилучили 55 свідоцтв про реєстрацію несправних транспортних засобів.

Довідка

Каботажні перевезення автомобільним транспортом - це транспортування вантажів всередині певної країни, які здійснюються закордонними міжнародними перевізниками.

Для цього потрібна спеціальна ліцензія, але в деяких країнах такий вид діяльності частково обмежений або заборонений. Згаданий підхід направлений на підтримку національних автомобільних перевізників.