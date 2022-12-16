Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі.

"США планують найближчими тижнями надати новий пакет допомоги Україні, де, ймовірно, будуть додаткові засоби ППО і ще більше енергообладнання", - повідомив він.

За його словами, 16 грудня в Україну надійшов перший транш постачання аварійно-ремонтного обладнання для енергосистеми. Загалом США спрямують 53 мільйони доларів для відновлення роботи енергетики.

"Це лише перший транш, більше надійде в наступні тижні, для того, щоб виконати обіцянку на допомогу обсягом понад 50 мільйонів доларів. Сполучені Штати віддані допомоги Україні в тому, щоб повернути світло, повернути тепло та допомогти полегшити страждання українців у зимові місяці", - додав Кірбі.

16 грудня пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк оголосила про надходження першого американського вантажу аварійно-ремонтного обладнання. Також вона оголосила про надходження першої партії з обладнанням для української інфраструктури.

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