США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми України
Сполучені Штати анонсували новий пакет енергетичної допомоги Україні, який буде доставлений до нашої країни вже найближчими тижнями
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі.
"США планують найближчими тижнями надати новий пакет допомоги Україні, де, ймовірно, будуть додаткові засоби ППО і ще більше енергообладнання", - повідомив він.
За його словами, 16 грудня в Україну надійшов перший транш постачання аварійно-ремонтного обладнання для енергосистеми. Загалом США спрямують 53 мільйони доларів для відновлення роботи енергетики.
"Це лише перший транш, більше надійде в наступні тижні, для того, щоб виконати обіцянку на допомогу обсягом понад 50 мільйонів доларів. Сполучені Штати віддані допомоги Україні в тому, щоб повернути світло, повернути тепло та допомогти полегшити страждання українців у зимові місяці", - додав Кірбі.
- 16 грудня пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк оголосила про надходження першого американського вантажу аварійно-ремонтного обладнання. Також вона оголосила про надходження першої партії з обладнанням для української інфраструктури.
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