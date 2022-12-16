Україна отримала перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання від США
Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк оголосила про надходження першого американського вантажу аварійно-ремонтного обладнання
Про це Бріджит Брінк повідомила у твіттер.
Пані посол подякувала за роботу українських захисників у силах ППО:
"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці", - зазначила Бріджет Брінк.
Також вона оголосила про надходження першої партії з обладнанням для української інфраструктури:
"Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов - Україна переможе", - заявила пані посол США.
- Нагадаємо, 15 грудня мер Києва Віталій Кличко поінформував, що для столичних котелень та станцій теплопостачання Сполучені Штати Америки передали спеціальну техніку, зокрема 4 екскаватори та понад 130 генераторів.
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