США будуть надавати військову допомогу Україні у розрізі не оборони, а контратаки, - дипломат Щерба
Дипломат, надзвичайний і повноважний посланник першого класу, надзвичайний і повноважний Посол України в Австрії 2014-2021 рр. вважає, що Пентагон та військові США у захваті від того, як б’ється Україна
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Американці чітко розуміють українські інтереси. Є щільний діалог на рівні зовнішньополітичних та оборонних відомств. США бажають, щоб Україна перемогла", - підкреслив Щерба.
Дипломат також додав, що напередодні виборів у листопаді до Конгресу США, Байдену та всім політичним партіям важливо мати велику перемогу України.
"Військові та політичні інтереси України та США збігаються. США будуть надавати військову допомогу Україні у розрізі не оборони нашої землі, а контратаки. Гасло "Вірю в ЗСУ" - не порожнє, а наповнено змістом", - зауважив Щерба.
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