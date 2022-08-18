Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Американці чітко розуміють українські інтереси. Є щільний діалог на рівні зовнішньополітичних та оборонних відомств. США бажають, щоб Україна перемогла", - підкреслив Щерба.

Дипломат також додав, що напередодні виборів у листопаді до Конгресу США, Байдену та всім політичним партіям важливо мати велику перемогу України.

"Військові та політичні інтереси України та США збігаються. США будуть надавати військову допомогу Україні у розрізі не оборони нашої землі, а контратаки. Гасло "Вірю в ЗСУ" - не порожнє, а наповнено змістом", - зауважив Щерба.

Наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки від США становитиме 1 мільярд доларів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен скоординували подальші постачання зброї Україні від США та партнерів



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