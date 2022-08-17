Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.

Як йдеться у повідомленні, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен скоординували подальші постачання зброї від США та партнерів нашої країни.

"Зброя була в центрі моєї розмови з Ентоні Блінкеном: ми координували подальші постачання з США та партнерів. Військова допомога Україні скорочує війну та залишається найкращою інвестицією в довгострокову безпеку Європи та світу. Вдячний за непохитну підтримку США", - написав Кулеба.

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з очільником Пентагону Ллойдом Остіном підготовку до нового засідання Контактної групи з питань оборони України.

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