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Ексклюзив

США дали Україні достатньо, щоб не програти, але не достатньо, щоб перемогти, - експосол США при НАТО Люте

23 жовтня, 2023 понедiлок
16:28
Війна з Росією Прапор США

Експосол США при НАТО Дуглас Люте вважає, що США дали Україні достатньо, щоб не програти, але недостатньо, щоб перемогти

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Щодо перемоги у війні, то тут ми пропонуємо інший підхід для того, щоб надати Україні ті військові потужності, яких вона потребує. Ми говоримо, що тут є якісні вимоги щодо якості зброї, а також кількісні вимоги щодо зброї і часові вимоги", - зазначив він.

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Люте додав, що за всіма цими трьома критеріями, поки що США недопрацьовує до того, що необхідно для ведення військових дій в Україні.

"Я б сказав, що ми дали Україні достатньо, щоб не програти, але не достатньо, щоб перемогти. Ми вважаємо, що абсолютно засадничо для нас змінити цю динаміку й надати Україні повною мірою того, чого вона потребує. Ми також не погоджуємося з поточним підходом, який вважаємо занадто повільним, забюрократизованим та інкрементальним, який рухається крок за кроком. І на кожні ітерації військової допомоги, ця допомога надходить запізно. І я відповім як колишній військовий офіцер - це означає, що українці платять за цей підхід ціну. Ми закликаємо закінчити цей підхід і серйозніше підійти до перемоги у війні", - наголосив він. 

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