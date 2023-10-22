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Ексклюзив

Командування Медичних сил ЗСУ блокує процес надання необхідної допомоги від Заходу, - волонтерка Корчинська

22 жовтня, 2023 неділя
10:37
Війна з Росією евакуація військових

Командування Медичних сил ЗСУ спекулює на темі допомоги медичної допомоги Україні. На військову медицину виділяється окремий бюджет, але командування його не ліквідно використовує

Про це розповіла волонтерка, медична координаторка прифронтового стабпункту Оксана Корчинська в етері телеканалу "Еспресо".

"Естонці вже кілька разів надавали шпиталі та пересувні намети, які потрібно розгортати багато днів. Волонтери кажуть, що їх на складі медичних сил вже більше 15. Кожен такий намет або мобільний шпиталь коштує кілька мільйонів доларів. Але замість цього на фронті потрібні пересуванні Кунги, в першу чергу для штаб пунктів саме бригад. Це машини, за допомогою яких можна було б стабілізовувати поранених", - повідомила Корчинська.

Півроку йде контрнаступ і ми здебільшого знаходимося вже на деокупованих територіях, де знищена вся інфраструктура. Там неможливо розгорнути штаб пункт як в прифронтових зонах. Потрібні пересувні конструкції на колесах, і вони є на Заході, зазначила Корчинська.

"Країни ЄС, американські сенатори пояснили мені, що на військову медицину виділяється окремий бюджет, але Командування Медичних сил ЗСУ його не ліквідно використовує. Командування спекулює і каже, що начебто пріоритетом пакетів гуманітарної допомоги західних партнерів є бойові комплекти і військова техніка, це неправда", - підкреслила волонтерка.

За її словами, Голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький забороняє нардепам це питання виносити на комітет військової медицини.

"Він пояснює, що нардепи не мають права піднімати ці питання. Це призвело до того, що кілька народних депутатів з цього Комітету особисто намагаються допомогти фронту, але системні рішення не приймаються. Це дивовижна позиція Радуцького. Я буду намагатися з ним переговорити, тому що він принципово блокує  всю роботу по військовій медицині. Також Генерал Остащенко не займається плануванням на майбутнє, забезпеченням медичних пунктів, евакуаційного транспорту", - повідомила Корчинська.

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