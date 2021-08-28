США додатково нададуть Україні $60 млн на оборону
США нададуть Україні додаткові $60 млн на оборонне устаткування та навчання військових
Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
Відповідне доручення президент США Джо Байден дав Державному департаменту. Допомогу буде надано у вигляді оборонного устаткування та навчання військових.
"Делегую державному секретарю повноваження скерувати виділення до $60 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військове навчання і підготовку, для надання допомоги Україні", – йдеться у документі.
- Нагадаємо, 11 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Міноборони США надасть Україні ще $150 млн безпекової допомоги.
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