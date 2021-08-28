США додатково нададуть Україні $60 млн на оборону

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Відповідне доручення президент США Джо Байден дав Державному департаменту. Допомогу буде надано у вигляді оборонного устаткування та навчання військових.

"Делегую державному секретарю повноваження скерувати виділення до $60 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військове навчання і підготовку, для надання допомоги Україні", – йдеться у документі.