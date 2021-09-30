США дозволили компанії Бренсона Virgin Galactic відновити космічні польоти після розслідування польоту ракетоплана Unity

Про це йдеться у заяві компанії.

Після перевірки управління та компанія домовилися розширити захищений повітряний простір під час запусків, а також покращити комунікацію щодо польтів в режимі реального часу.

Unity первний час летів за межами заздалегідь обумовленого повітряного простору.

Компанія заявила, що пілоти зіткнулися з вітром на великій висоті та зробили дії, щоб зробити безпечний підйом в космос і повернутися на Землю.



Після цього FAA зупинило місії Virgin Galactic та почало розслідування.