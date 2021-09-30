США дозволили компанії Бренсона Virgin Galactic відновити космічні польоти після розслідування польоту ракетоплана Unity
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновити космічні польоти компанії Virgin Galactic після розслідування польоту ракетоплана Unity
Про це йдеться у заяві компанії.
Після перевірки управління та компанія домовилися розширити захищений повітряний простір під час запусків, а також покращити комунікацію щодо польтів в режимі реального часу.
Unity первний час летів за межами заздалегідь обумовленого повітряного простору.
Компанія заявила, що пілоти зіткнулися з вітром на великій висоті та зробили дії, щоб зробити безпечний підйом в космос і повернутися на Землю.
Після цього FAA зупинило місії Virgin Galactic та почало розслідування.
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