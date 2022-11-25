США і Англія несподівано зіграли внічию на ЧС-2022
У 2-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Англії зіграла внічию зі США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 2-го туру ЧС, який проходив у Ель-Хаурі, несподівано завершився внічию. Більше ніж 68 тис. фанатів, які прийшли на стадіон, голів не побачили - 0:0.
В іншому матчі групи B Іран набрав перші три бали і одразу піднявся на другу сходинку. Уельс з 1 балом - останній. США мають 2 очки і йдуть третіми. Англія - лідер - 4 очки.
У завершальному матчі групового етапу Англія зіграє з Уельсом, а США з Іраном. Ці зустрічі пройдуть 29 листопада.
ЧС-2022
2-й тур. Група B
25 листопада
Англія - США 0:0
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