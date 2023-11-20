США і Британія працюють над захистом енергосистеми України від ударів РФ, - Брінк
Сполучені Штати Америки та Велика Британія спільно з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми від російських обстрілів
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії", - написала вона у соцмережі Х.
Пані посол зазначила, що у неділю, 19 листопада, відбулася "важлива та продуктивна зустріч" з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Курбаковим, головою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом, Міністерством оборони України та представниками Великої Британії.
Під час зустрічі, за словами Брінк, обговорювали "спільні зусилля із захисту енергосистеми цієї зими".
- У жовтні повідомлялося, що британські інженери розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичної інфраструктури від російських повітряних атак.
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