США і Британія працюють над захистом енергосистеми України від ударів РФ, - Брінк

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії", - написала вона у соцмережі Х.

Пані посол зазначила, що у неділю, 19 листопада, відбулася "важлива та продуктивна зустріч" з віцепрем'єр-міністром з відновлення України Олександром Курбаковим, головою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом, Міністерством оборони України та представниками Великої Британії.

Під час зустрічі, за словами Брінк, обговорювали "спільні зусилля із захисту енергосистеми цієї зими".