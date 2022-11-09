США і РФ готують переговори щодо контролю над ядерною зброєю

Про це повідомили в Reuters з посиланням на речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Ми чітко дали зрозуміти Росії, що заходи, запроваджені внаслідок неспровокованої війни Росії проти України, не перешкоджають російським інспекторам проводити інспекції за новим Договором у Сполучених Штатах. Тому ми сподіваємося, що засідання комісії дозволить нам продовжити ці інспекції", - наголосив він.

За словами Прайса, двостороння консультативна комісія (BCC), щодо угоди про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу, збереться "найближчим часом".

Відомо, що Росія призупинила співпрацю з інспекціями в рамках договору в серпні. У цьому країна-агресорка звинуватила обмеження на поїздки, введені Вашингтоном і його союзниками через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Разом з там РФ заявила, що як і раніше розділяє важливість дотримання положень договору.

18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

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