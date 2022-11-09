США і РФ готують переговори щодо контролю над ядерною зброєю
США та Росія планують обговорити відновлення інспекцій в рамках нового Договору про скорочення й обмеження ядерних озброєнь (СНО), які були призупинені до вторгнення Росії в Україну
Про це повідомили в Reuters з посиланням на речника Держдепартаменту США Неда Прайса.
"Ми чітко дали зрозуміти Росії, що заходи, запроваджені внаслідок неспровокованої війни Росії проти України, не перешкоджають російським інспекторам проводити інспекції за новим Договором у Сполучених Штатах. Тому ми сподіваємося, що засідання комісії дозволить нам продовжити ці інспекції", - наголосив він.
За словами Прайса, двостороння консультативна комісія (BCC), щодо угоди про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу, збереться "найближчим часом".
Відомо, що Росія призупинила співпрацю з інспекціями в рамках договору в серпні. У цьому країна-агресорка звинуватила обмеження на поїздки, введені Вашингтоном і його союзниками через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Разом з там РФ заявила, що як і раніше розділяє важливість дотримання положень договору.
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