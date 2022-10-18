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Ризик використання ядерної зброї РФ проти України є низьким, однак НАТО готове до різних сценаріїв, - Столтенберг

18 жовтня, 2022 вiвторок
21:11
Світ Єнс Столтенберг

За теперішньої ситуації НАТО вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил

Про це сьогодні, 18 жовтня, під час віртуального виступу на Берлінському форумі із зовнішньої політики заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводимо уважний моніторинг того, що вони роблять. Ми є пильними, особливо зараз, коли вони зараз мають намір провести ядерні навчання. Ризик використання ядерної зброї проти України є низьким. Але, безумовно, потенційний удар та наслідки такого кроку можуть бути настільки великими, що ми маємо сприймати це дуже серйозно. Ми чітко доводимо до Москви, що будуть важкі наслідки для самої Росії, якщо вони використають ядерну зброю в Україні. Зараз ми не бачимо жодних змін в їх ядерному позиціонуванні або готовності. Але, безумовно, ми продовжуємо постійний моніторинг", - сказав Столтенберг.

Він також зауважив, що Альянс має бути готовим до будь-якого сценарію. Наразі Кремль своєю ядерною риторикою намагається залякати союзників, та примусити їх відмовитися від підтримки України, щоб Путін міг отримати перемогу над Україною.

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"Ми не можемо дозволити себе залякати або піддатися на шантаж та ядерну риторику. Якщо президент Путін виграє в Україні, це надішле дуже небезпечне послання всім авторитарним лідерам, - мовляв, якщо вони використають грубу військову силу, порушать міжнародне право, то зможуть досягти своїх цілей. Це зробить нас більш вразливими, а світ - більш небезпечним. Тож ми маємо зважати на всі ризики цього конфлікту, але також на те, що ризик, якщо дозволити президенту Путіну перемогти, був би набагато більшим", - розповів Генеральний секретар НАТО.

Відповідаючи на запитання модератора, він підкреслив, що НАТО чітко довело до Кремля послання про важкі наслідки для самої Росії застосування ядерної зброї проти України, та нагадав, що Росія поставила свій підпис під документами, які констатують, що в ядерній війні не може бути перемоги, і вона ніколи не має бути розв’язана. Разом з цим, Столтенберг визнав, що ядерна риторика, яка виходить від Москви та від президента Путіна, є небезпечною та безумною, тож ці погрози мають сприйматися серйозно.

Він відмовився конкретизувати, якою саме може бути відповідь НАТО, якщо кремлівське керівництво наважиться скористатися ядерною зброєю.

За словами Столтенберга, НАТО має різні шляхи реагування, і вони не обов’язково будуть пов’язані із застосуванням ядерної зброї. Як зазначив Генеральний секретар НАТО наразі обставини, за яких союзники зважаться на застосування ядерної зброї у відповідь, є "дуже віддаленими". Але це не виключає рішучої відповіді з боку НАТО, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України. Якщо напад буде здійснений проти будь-якого союзника по Альянсу, - це негайно приведе в дію статтю 5 Вашингтонського договору про колективну оборону, нагадав Столтенберг.

  • Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не збираються зволікати, якщо Росія вдасться до ядерного удару по Україні й завдадуть удару в відповідь

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Новини
ядерна зброя
війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
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