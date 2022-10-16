Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.

"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, і ми не будемо нарізати салямі (зволікати, діяти поступово, - ред.). Думка про те, що тут існують якісь відмінності в використанні, я вважаю, небезпечна ідея", - наголосив він.

Таким чином Салліван відповідав на гіпотетичне запитання журналістки Дани Беш про те, чи ставитимуться США до "тактичного" використання ядерної зброї - ураження невеликої цілі або вибуху в Чорному морі, наприклад - інакше, ніж до широкомасштабних атак.

"З нашої точки зору, ми вважаємо, що Сполучені Штати зобов’язані, працюючи з нашими союзниками по НАТО і партнерами та іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи такі, як Китай та Індія, надіслати дуже чітке і рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті", – додав він.

15 жовтня колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес висловив думку, що США будуть змушені дати відповідь на використання тактичної ядерної зброї Росією, бо за цим уважно спостерігають як Китай, так і Іран та Північна Корея. Бен Ходжес зазначив, що ніхто не знає, чи це буде ядерна відповідь, або може бути комбінація конвенційних і неконвенційних кроків, зрозуміло, що буде катастрофічно, у Кремлі знають про це.