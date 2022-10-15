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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Використання росіянами тактичної ядерної зброї малоймовірне, бо не дає їм жодних переваг, - генерал Ходжес
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Використання росіянами тактичної ядерної зброї малоймовірне, бо не дає їм жодних переваг, - генерал Ходжес

15 жовтня, 2022 субота
19:20
війна з Росією Бен Ходжес

Колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес переконаний, що США будуть змушені дати відповідь на використання тактичної ядерної зброї Росією, бо за цим уважно спостерігають як Китай, так і Іран та Північна Корея

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо тактичної ядерної зброї, то у росіян є тисячі таких ракет. Але я досі вважаю малоймовірним використання тактичної ядерної зброї, бо вона не дає їм жодних переваг, особливо на полі бою. Я думаю, у кремлі це знають. Президент Байден дав чітко зрозуміти, якщо Росія використає тактичну ядерну зброю, то для США буде неможливим на це не відповісти. До того ж Китай, Іран та Північна Корея спостерігають, тому США будуть змушені дати відповідь", - пояснив генерал.

Бен Ходжес зазначив, що ніхто не знає, чи це буде ядерна відповідь, або може бути комбінація конвенційних і неконвенційних кроків, зрозуміло, що буде катастрофічно, у кремлі знають про це.

"Як на мене, люди навколо Путіна усвідомлюють, якщо вони й мають якісь надії на майбутнє після цієї війни, то  повинні зупинити Путіна від використання ядерної зброї. Відомо, що є серйозні проблеми всередині кремля. Прості люди теж незадоволені путінською війною, але я не знаю, які напрямки дій вбачають для себе ці різні групи. Часткова мобілізація - це перший прояв, з тих великих розбіжностей поглядів у кремлі, щодо того, куди тепер рухатись", - зауважив Ходжес.

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