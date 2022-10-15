Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Щодо тактичної ядерної зброї, то у росіян є тисячі таких ракет. Але я досі вважаю малоймовірним використання тактичної ядерної зброї, бо вона не дає їм жодних переваг, особливо на полі бою. Я думаю, у кремлі це знають. Президент Байден дав чітко зрозуміти, якщо Росія використає тактичну ядерну зброю, то для США буде неможливим на це не відповісти. До того ж Китай, Іран та Північна Корея спостерігають, тому США будуть змушені дати відповідь", - пояснив генерал.



Бен Ходжес зазначив, що ніхто не знає, чи це буде ядерна відповідь, або може бути комбінація конвенційних і неконвенційних кроків, зрозуміло, що буде катастрофічно, у кремлі знають про це.



"Як на мене, люди навколо Путіна усвідомлюють, якщо вони й мають якісь надії на майбутнє після цієї війни, то повинні зупинити Путіна від використання ядерної зброї. Відомо, що є серйозні проблеми всередині кремля. Прості люди теж незадоволені путінською війною, але я не знаю, які напрямки дій вбачають для себе ці різні групи. Часткова мобілізація - це перший прояв, з тих великих розбіжностей поглядів у кремлі, щодо того, куди тепер рухатись", - зауважив Ходжес.

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