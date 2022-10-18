Про це інформує Reuters.

"Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що пообіцяли члени Альянсу: активізувати та надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників, зокрема і з боку Ірану", – наголосив генсек НАТО.

Столтенберг коментуючи роль Ірану заявив: "Жодна держава не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України". Також повідомляється, що Україні вже передали системи протиповітряної оборони.

"Саме тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України. Це було значним недоліком російських сил протягом усієї операції: вони очікували, що зможуть взяти під контроль повітряний простір, та цього не сталося", – додав Столтенберг.

16 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha

Також Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

18 жовтня командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов зазначив, що іранські дрони Росія використовує лише проти цивільної та енергетичної інфраструктури України, а не на полі бою.

Також сьогодні Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав запровадити санкції проти Ірану через постачання ним дронів до Росії.

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