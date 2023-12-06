США і Швеція підписали угоду про оборонну співпрацю

Про це повідомив Державний департамент США, пише Reuters.

"Швеція є сильним, спроможним оборонним партнером, який відстоює цінності НАТО, і далі зміцнюватиме Альянс після завершення її вступу до НАТО", - йдеться в письмовій заяві Держдепу.

Там зазначають, що членство Швеції "зміцнить колективну оборону та посилить нашу здатність реагувати на виклики безпеці в євроатлантичному регіоні".

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон висловив надію, що приєднання країни до Альянсу відбудеться "якнайшвидше", але не дає жодної оцінки, коли Туреччина та Угорщина - єдині два члени НАТО, які ще не дали Швеції зеленого світла - покажуть свою підтримку.