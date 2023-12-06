США і Швеція підписали угоду про оборонну співпрацю
Сполучені Штати та Швеція у вівторок, 5 грудня, підписали угоду про співпрацю в галузі оборони в той час, коли північна країна зміцнює військові альянси в очікуванні вступу до НАТО
Про це повідомив Державний департамент США, пише Reuters.
"Швеція є сильним, спроможним оборонним партнером, який відстоює цінності НАТО, і далі зміцнюватиме Альянс після завершення її вступу до НАТО", - йдеться в письмовій заяві Держдепу.
Там зазначають, що членство Швеції "зміцнить колективну оборону та посилить нашу здатність реагувати на виклики безпеці в євроатлантичному регіоні".
Міністр оборони Швеції Пал Йонсон висловив надію, що приєднання країни до Альянсу відбудеться "якнайшвидше", але не дає жодної оцінки, коли Туреччина та Угорщина - єдині два члени НАТО, які ще не дали Швеції зеленого світла - покажуть свою підтримку.
- Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволити Швеції стати членом Північноатлантичного альянсу.
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