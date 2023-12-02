Столтенберг вкотре закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО

Про це повідомляє AP.

Генсек НАТО сказав журналістам, що під час зустрічі з турецьким лідером на полях кліматичного саміту COP28 у Дубаї закликав його завершити процес ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу.

"Я зустрівся з президентом Ердоганом і повторив своє повідомлення про те, що настав час завершити процес вступу Швеції", - заявив Столтенберг.

Варто зазначити, що Швеція разом із Фінляндією вирішили відмовитися від своєї багаторічної політики неприєднання до військових Альянсів та подали заявку на членство в НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія приєдналася у квітні. А членство Швеції ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.