Столтенберг вкотре закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволити Швеції стати членом Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє AP.
Генсек НАТО сказав журналістам, що під час зустрічі з турецьким лідером на полях кліматичного саміту COP28 у Дубаї закликав його завершити процес ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу.
"Я зустрівся з президентом Ердоганом і повторив своє повідомлення про те, що настав час завершити процес вступу Швеції", - заявив Столтенберг.
Варто зазначити, що Швеція разом із Фінляндією вирішили відмовитися від своєї багаторічної політики неприєднання до військових Альянсів та подали заявку на членство в НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія приєдналася у квітні. А членство Швеції ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.
- Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у жовтні після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
- Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада. 9 листопада генеральний секретар НАТО закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.
- 16 листопада комітет із закордонних справ парламенту Туреччини вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО, Угорщина також заявила, що поки не готова ратифікувати вступ Швеції.
- Високопосадовець Держдепартаменту США анонімно заявив, що Туреччина дуже зацікавлена, щоб завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО до зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.
- 28 листопада міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом після зустрічі з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом заявив, що турки можуть ратифікувати вступ Швеції в НАТО впродовж кількох тижнів.
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