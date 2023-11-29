МЗС Швеції: Туреччина обіцяє ратифікувати вступ в НАТО протягом кількох тижнів
28 листопада міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом після зустрічі з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом заявив, що турки можуть ратифікувати вступ Швеції в НАТО протягом кількох тижнів
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на інформагентство TT.
Переговори Більстрьома з Фіданом відбулись під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.
"Він сказав, що сподівається, що Швеція зможе стати членом Альянсу протягом кількох тижнів", – сказав Більстрьом й не уточнив, про який саме термін може йтись.
Він зауважив, що не говорив з Фіданом про порядок денний турецького парламенту, який досі не ратифікував вступ Швеції в НАТО, чи про необхідність США дозволити продаж винищувачів F-16 Туреччині.
"Але те, що міністр закордонних справ Туреччини висловив цю думку, що він сподівається, що це буде зроблено протягом наступних кількох тижнів, звичайно, є сигналом, який ми вітаємо. Але ще належить з'ясувати, чи буде це насправді так", – заявив він.
Більстрьом також зустрічався з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, який, за словами швецького міністра, запевнив, що Угорщина не буде останньою, хто ратифікує вступ Швеції.
- Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
- Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада. 9 листопада генеральний секретар НАТО закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.
- 16 листопада комітет із закордонних справ парламенту Туреччини вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО, Угорщина також заявила, що поки не готова ратифікувати вступ Швеції.
- Високопосадовець Держдепартаменту США анонімно заявив, що Туреччина дуже зацікавлена, щоб завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО до зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.
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