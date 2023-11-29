МЗС Швеції: Туреччина обіцяє ратифікувати вступ в НАТО протягом кількох тижнів

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на інформагентство TT.

Переговори Більстрьома з Фіданом відбулись під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Він сказав, що сподівається, що Швеція зможе стати членом Альянсу протягом кількох тижнів", – сказав Більстрьом й не уточнив, про який саме термін може йтись.

Він зауважив, що не говорив з Фіданом про порядок денний турецького парламенту, який досі не ратифікував вступ Швеції в НАТО, чи про необхідність США дозволити продаж винищувачів F-16 Туреччині.

"Але те, що міністр закордонних справ Туреччини висловив цю думку, що він сподівається, що це буде зроблено протягом наступних кількох тижнів, звичайно, є сигналом, який ми вітаємо. Але ще належить з'ясувати, чи буде це насправді так", – заявив він.

Більстрьом також зустрічався з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, який, за словами швецького міністра, запевнив, що Угорщина не буде останньою, хто ратифікує вступ Швеції.