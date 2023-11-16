У США вважають, що Туреччина зацікавлена в ратифікації членства Швеції в НАТО до кінця місяця, - Reuters

Про це анонімно заявив високопосадовець Держдепартаменту США агентству Reuters.

Він розповів, що Туреччина дуже зацікавлена в тому, щоб передати ратифікаційну грамоту про членство Швеції в НАТО під час зустрічі очільників МЗС Альянсу, яка пройде в Брюсселі 28-29 листопада.

"Це залежить від того, чи зможе їхня система дати згоду в зазначені терміни, але ми продовжуємо вести з ними переговори з цього приводу", - додав дипломат.