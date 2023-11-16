У США вважають, що Туреччина зацікавлена в ратифікації членства Швеції в НАТО до кінця місяця, - Reuters
Туреччина дуже зацікавлена, щоб завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО до зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу
Про це анонімно заявив високопосадовець Держдепартаменту США агентству Reuters.
Він розповів, що Туреччина дуже зацікавлена в тому, щоб передати ратифікаційну грамоту про членство Швеції в НАТО під час зустрічі очільників МЗС Альянсу, яка пройде в Брюсселі 28-29 листопада.
"Це залежить від того, чи зможе їхня система дати згоду в зазначені терміни, але ми продовжуємо вести з ними переговори з цього приводу", - додав дипломат.
- Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
- Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада. 9 листопада генеральний секретар НАТО закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.
- 16 листопада комітет із закордонних справ парламенту Туреччини вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО, Угорщина також заявила, що поки не готова ратифікувати вступ Швеції.
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