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Туреччина та Угорщина знову зволікають з ратифікацією вступу Швеції у НАТО

16 листопада, 2023 четвер
18:20
Світ Фінляндія та Швеція

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у четвер вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО, Угорщина також заявила, що поки не готова ратифікувати вступ Швеції

Про зміну планів Туреччини повідомляє Anadolu.

На засіданні парламентського комітету виступав заступник міністра закордонних справ Туреччини Бурак Акчапар. Він заявив, що вступ Швеції в НАТО "зробить євроатлантичний регіон безпечнішим" і "сприятиме нашим двостороннім відносинам".

Турецький посадовець також вказав, що спостерігає "позитивні зміни" у сприйнятті у Швеції "легітимних занепокоєнь" Туреччини у сфері безпеки, передусім пов’язаних із протидією курдським організаціям.

Акчапар додав, що Швеція має представити Туреччині "дорожню карту, яка містить їхні обов’язки й кроки, які вони мають вжити" для протидії тероризму.

Після обговорень комітет за пропозицією депутатів владної Партії справедливості та розвитку вирішив відкласти схвалення вступу Швеції в НАТО "через відсутність ясності щодо питання, яке обговорюється, та недостатньої зрілості переговорів".

Коли відбудеться чергове обговорення, не уточнюється.

Також в Угорщині зазначають, що парламент все ще не готовий ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це заявила в середу депутатка Агнеш Вадаї, пише Euractiv.

Минуло півтора року відтоді, як Швеція вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Попри обіцянку Будапешта, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції, нині це не здається реальним.

Відтак, коли парламент Угорщини збиратиметься наступного тижня в Будапешті, питання не буде в порядку денному, оскільки парламент Угорщини не готовий ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, підтвердила Вадаї.

  • Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
  • Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада. 9 листопада генеральний секретар НАТО закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.
  • 24 жовтня опозиція Угорщини вимагала негайно скликати парламент, щоб схвалити приєднання Швеції до НАТО.
  • У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО. Фінляндія стала 31-м членом НАТО 4 квітня.

Швеція
Туреччина
Угорщина
НАТО
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