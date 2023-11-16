Туреччина та Угорщина знову зволікають з ратифікацією вступу Швеції у НАТО

Про зміну планів Туреччини повідомляє Anadolu.

На засіданні парламентського комітету виступав заступник міністра закордонних справ Туреччини Бурак Акчапар. Він заявив, що вступ Швеції в НАТО "зробить євроатлантичний регіон безпечнішим" і "сприятиме нашим двостороннім відносинам".

Турецький посадовець також вказав, що спостерігає "позитивні зміни" у сприйнятті у Швеції "легітимних занепокоєнь" Туреччини у сфері безпеки, передусім пов’язаних із протидією курдським організаціям.

Акчапар додав, що Швеція має представити Туреччині "дорожню карту, яка містить їхні обов’язки й кроки, які вони мають вжити" для протидії тероризму.

Після обговорень комітет за пропозицією депутатів владної Партії справедливості та розвитку вирішив відкласти схвалення вступу Швеції в НАТО "через відсутність ясності щодо питання, яке обговорюється, та недостатньої зрілості переговорів".

Коли відбудеться чергове обговорення, не уточнюється.

Також в Угорщині зазначають, що парламент все ще не готовий ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це заявила в середу депутатка Агнеш Вадаї, пише Euractiv.

Минуло півтора року відтоді, як Швеція вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Попри обіцянку Будапешта, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції, нині це не здається реальним.

Відтак, коли парламент Угорщини збиратиметься наступного тижня в Будапешті, питання не буде в порядку денному, оскільки парламент Угорщини не готовий ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, підтвердила Вадаї.