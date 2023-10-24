Опозиція Угорщини просить негайно скликати парламент, щоб схвалити приєднання Швеції до НАТО

Про це інформує Індекс.

Опозиція в угорському парламенті закликала негайно ратифікувати документи про приєднання Швеції до Альянсу.

"Президент Туреччини підписав протокол про вступ Швеції у НАТО 23 жовтня і подав його до Великої національної асамблеї. Це останній момент для того, щоб угорська влада почала діяти і дала зрозуміти, чи вона слугує інтересам Москви, чи, як член НАТО, керується інтересами та безпекою угорського народу", – йдеться у заяві MSZP.

Вони наголошують, що міністр закордонних справ Угорщини пообіцяв, що Будапешт не буде останнім, хто погодиться на вступ Фінляндії та Швеції.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада.