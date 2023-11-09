Столтенберг вимагає в Угорщини ратифікувати вступ Швеції у НАТО без зволікань

Про це Столтенберг заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Угорщини Каталін Новак, інформує "Європейська правда".

Він зазначив, що вони з Новак обговорювали процес вступу Швеції у НАТО та нагадав заяви Будапешта про те, що Угорщина "не останньою" ратифікує вступ Швеції.

"Тепер я розраховую, що Угорщина виконає цю обіцянку. Угорський парламент має проголосувати за ратифікацію без подальших зволікань… Вже настав час привітати Швецію як нашого 32-го союзника", – наголосив Єнс Столтенберг.

Вступ Швеції в НАТО

У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.

14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.

5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.

10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.

26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада.

24 жовтня опозиція Угорщини вимагала негайно скликати парламент, щоб схвалити приєднання Швеції до НАТО.