Про це повідомляє Reuters.

За словами представника міноборони США, відповідне рішення Пентагон ухвалив наприкінці червня. Шпиталь розташовано на території Німеччини - у регіональному медичному центрі Ландштуля, неподалік американської авіабази у Раммштайні. Він є найбільшим військовим шпиталем США за межами країни.

Представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що поки жоден український військовий там лікування ще не проходив. Він також уточнив, що американці вивезенням поранених з території України не займатимуться.

19 липня повідомлялося, що 32 поранених українських військових вперше вивезли на лікування до Польщі спеціальним медичним потягом.

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