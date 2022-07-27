США лікуватимуть поранених українських військових у власному шпиталі в Німеччині, - Reuters
Пентагон дозволив приймати поранених українських військових у своєму найбільшому військовому шпиталі за межами США, який розташовано у Німеччині
Про це повідомляє Reuters.
За словами представника міноборони США, відповідне рішення Пентагон ухвалив наприкінці червня. Шпиталь розташовано на території Німеччини - у регіональному медичному центрі Ландштуля, неподалік американської авіабази у Раммштайні. Він є найбільшим військовим шпиталем США за межами країни.
Представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що поки жоден український військовий там лікування ще не проходив. Він також уточнив, що американці вивезенням поранених з території України не займатимуться.
- 19 липня повідомлялося, що 32 поранених українських військових вперше вивезли на лікування до Польщі спеціальним медичним потягом.
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