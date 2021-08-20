США на саміті Кримської платформи представить міністр енергетики
20 серпня президент США Джо Байден оголосив склад делегації США на саміті "Кримської платформи" та урочистостях з нагоди Дня Незалежності України
Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.
"Президент Джозеф Байден сьогодні оголосив про призначення Президентської делегації до Києва (Україна) для участі у саміті Кримської платформи та заходах, присвячених 30-ій річниці Незалежності, 23-24 серпня 2021 року. Делегацію очолить її високоповажність Дженніфер М. Ґренголм, міністр енергетики", - йдеться в повідомленні.
До складу делегації США також увійшли пані Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні та пан Ендрю Лайт, заступник міністра енергетики США з міжнародних справ.
На саміті будуть президенти таких країн: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія, а також президент Євроради.
На рівні прем’єрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.
Швейцарія та Чехія пришлють глав парламентів.
14 держав будуть представлені на рівні очільників МЗС: Німеччина, Туреччина, Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.
Велика Британія і Португалія пришлють міністрів оборони.
Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.
Єврокомісію представлятиме віцепрезидент, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи представлятиме генсекретар та ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря.
7 держав будуть представлені на рівні послів – це Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати на "Кримській платформі" буде репрезентувати міністр транспорту країни Піт Бутіджич
- 20 серпня Ісландія стала 45 країною, яка заявила про участь у саміті "Кримської платформи" щодо деокупації півострова Росією.
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