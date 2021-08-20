США на саміті Кримської платформи представить міністр енергетики

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.



"Президент Джозеф Байден сьогодні оголосив про призначення Президентської делегації до Києва (Україна) для участі у саміті Кримської платформи та заходах, присвячених 30-ій річниці Незалежності, 23-24 серпня 2021 року. Делегацію очолить її високоповажність Дженніфер М. Ґренголм, міністр енергетики", - йдеться в повідомленні.



До складу делегації США також увійшли пані Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні та пан Ендрю Лайт, заступник міністра енергетики США з міжнародних справ.

На саміті будуть президенти таких країн: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія, а також президент Євроради.

На рівні прем’єрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Швейцарія та Чехія пришлють глав парламентів.

14 держав будуть представлені на рівні очільників МЗС: Німеччина, Туреччина, Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Велика Британія і Португалія пришлють міністрів оборони.

Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.

Єврокомісію представлятиме віцепрезидент, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи представлятиме генсекретар та ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря.

7 держав будуть представлені на рівні послів – це Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати на "Кримській платформі" буде репрезентувати міністр транспорту країни Піт Бутіджич

20 серпня Ісландія стала 45 країною, яка заявила про участь у саміті "Кримської платформи" щодо деокупації півострова Росією.