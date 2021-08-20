45 країн: Ісландія візьме участь в "Кримській платформі"
Ісландія візьме участь в першому саміті "Кримської платформи"
Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, передає РБК-Україна.
Ісландію на саміті представить посол.
"З'явилася ще одна країна, яка підтвердила свою участь. Це Ісландія. У нас на сьогодні є 45 іноземних делегацій", - сказав він.
Жовква додав, що до кінця дня очікується ще одна країна, яка підтвердить рівень представництва у "Кримській платформі".
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива, що передбачає міжнародний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
Вона працюватиме на кількох рівнях. Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19 серпня оголосив список учасників "Кримської платформи".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.38
- Актуальне
- Важливе