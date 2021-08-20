45 країн: Ісландія візьме участь в "Кримській платформі"

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, передає РБК-Україна.



Ісландію на саміті представить посол.

"З'явилася ще одна країна, яка підтвердила свою участь. Це Ісландія. У нас на сьогодні є 45 іноземних делегацій", - сказав він.

Жовква додав, що до кінця дня очікується ще одна країна, яка підтвердить рівень представництва у "Кримській платформі".



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива, що передбачає міжнародний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



Вона працюватиме на кількох рівнях. Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19 серпня оголосив список учасників "Кримської платформи".