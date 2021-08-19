14 президентів: Кулеба оголосив список учасників "Кримської платформи"
23 серпня 44 держави та організації будуть представлені на саміті "Кримської платформи"
Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу.
"23 серпня засновниками "Кримської платформи" стануть 44 держави та міжнародні організації. Це 14 глав держав, урядів та ЄС", - сказав міністр.
На саміті будуть президенти країн: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія, а також президент Євроради.
На рівні прем’єрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.
Швейцарія та Чехія пришлють глав парламентів.
14 держав будуть представлені на рівні очільникіів МЗС: Туреччина, Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.
Велика Британія і Португалія пришлють міністрів оборони.
США будуть представлені міністром транспорту.
Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.
Єврокомісію представлятиме віцепрезидент, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи представлятиме генсекретар та ГУАМ буде представлений на рівні генсекретаря.
7 держав будуть представлені на рівні послів – це Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. Вона працюватиме на кількох рівнях. Перший - вищий політичний рівень, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників МЗС і Міноборони. Третій - міжпарламентський рівень. Четвертий - рівень неурядових експертів.
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