США нададуть Україні понад $1 млрд на гуманітарну допомогу

Про це Байден повідомив на пресконференції в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".



"Сьогодні я хочу оголосити, що США дадуть понад 1 млрд. доларів на гуманітарну допомогу Україні", - сказав Байден на пресконференції в Брюсселі в четвер.



Нагадаємо, Польща надасть Україні $1млрд під заставу коштів у гривнях.