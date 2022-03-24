США нададуть Україні понад $1 млрд на гуманітарну допомогу
Президент США Джо Байден оголосив про виділення більше $1 млрд на гуманітарну допомогу Україні
Про це Байден повідомив на пресконференції в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні я хочу оголосити, що США дадуть понад 1 млрд. доларів на гуманітарну допомогу Україні", - сказав Байден на пресконференції в Брюсселі в четвер.
Нагадаємо, Польща надасть Україні $1млрд під заставу коштів у гривнях.
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