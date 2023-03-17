США направляють до Європи танкери з рекордною кількості нафти, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

За даними агентства, в березні з Перської затоки до Європи мають прибути 11 танкерів, відомих як Very Large Crude Carriers або VLCC, та 16 суден класу Suezmax. Вони перевозять 1,84 млн барелів на день.

"Ці великі судна зараз перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% роком раніше. Супертанкери можуть перевозити близько двох мільйонів барелів нафти, а Suezmax - близько мільйона", - зазначають в агентстві.

Також журналісти наголошують, що раніше для плавання використовували менші кораблі Aframaxes, місткістю близько 700 тис. бочок. Утім вони зараз стають дорожчими, оскільки саме їх найчастіше бронюють для транспортування нафти з Росії до Азії. За словами аналітиків, нині вартість транспортування сирої нафти з Перської затоки США до Роттердама супертанкерами становить 2,70 доларів за барель, а для суден Aframaxes на тому ж маршруті - близько 8,50 доларів за барель.