США не допомагають Україні у атаках всередині РФ: Білий дім відхрестився від вибухів на БАМі

З відповідною заявою виступив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Я не можу підтвердити цих повідомлень", - зазначив офіційний представник адміністрації США на прохання прокоментувати інформацію в ЗМІ, що українські спецслужби провели успішні операції на БАМі.

Водночас він повторив послідовну позицію Вашингтона, озвучену раніше, що Сполучені Штати "не заохочують та не забезпечують можливостями атаки українських сил всередині Росії".