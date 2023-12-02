США не допомагають Україні у атаках всередині РФ: Білий дім відхрестився від вибухів на БАМі
США не надають офіційних коментарів щодо підриву потягів на Байкало-Амурській магістралі (БАМ) та наголошують, що не забезпечують українську сторону можливостями для проведення операцій на території РФ
З відповідною заявою виступив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Я не можу підтвердити цих повідомлень", - зазначив офіційний представник адміністрації США на прохання прокоментувати інформацію в ЗМІ, що українські спецслужби провели успішні операції на БАМі.
Водночас він повторив послідовну позицію Вашингтона, озвучену раніше, що Сполучені Штати "не заохочують та не забезпечують можливостями атаки українських сил всередині Росії".
- 30 листопада у Росії стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована у Бурятії: ЗМІ повідомляють про успішну операцію СБУ. Водночас у РФ заявляють про задимлення.
- Згодом на БАМі вибухнув ще один потяг з паливом. За інформацією ЗМІ, це чергова операція Служби безпеки України. Таким чином перерізано основний шлях логістики РФ з Китаєм.
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